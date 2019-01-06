Волейболистки "Минчанки" проиграли "Заречье-Одинцово" в российской суперлиге

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение от "Заречье-Одинцово" в гостевом матче со счетом 1:3 (25:19, 17:25, 26:28, 17:25) в чемпионате России в суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская и подмосковная команды уже встречались в текущем сезоне на предварительной стадии Кубка России, и подопечные Виктора Гончарова дважды потерпели поражение - 0:3.

Первый сет матча в Одинцово "Минчанка" провела на высоком уровне. В нападении доминировала Богдана Анисова, а хорошие действия в защите белорусок отметили даже комментаторы российского телеканала.

Ситуация изменилась во второй партии. "Минчанка" не обладает надежным и стабильным приемом мяча, о об этом хорошо известно клубам суперлиги, чем и воспользовались волейболистки "Заречья". Вдобавок у белорусок не полетала подача мяча. Шанс перевести встречу на тай-брейк у минчанок был в конце четвертой партии, но основную атакующую у гостей Богдану Анисову закрыли подмосковные волейболистки блоком.

Следующий матч российской суперлиги волейболистки "Минчанки" сыграют на своей площадке в Дворце спорта "Уручье" 9 января с лидером чемпионата калининградским "Локомотивом".-0-