Волейболистки "Минчанки" проиграли "Заречье-Одинцово" в российской суперлиге

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" потерпели поражение от "Заречье-Одинцово" в гостевом матче со счетом 1:3 (25:19, 17:25, 26:28, 17:25) в чемпионате России в суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская и подмосковная команды уже встречались в текущем сезоне на предварительной стадии Кубка России, и подопечные Виктора Гончарова дважды потерпели поражение - 0:3.
Первый сет матча в Одинцово "Минчанка" провела на высоком уровне. В нападении доминировала Богдана Анисова, а хорошие действия в защите белорусок отметили даже комментаторы российского телеканала.
Ситуация изменилась во второй партии. "Минчанка" не обладает надежным и стабильным приемом мяча, о об этом хорошо известно клубам суперлиги, чем и воспользовались волейболистки "Заречья". Вдобавок у белорусок не полетала подача мяча. Шанс перевести встречу на тай-брейк у минчанок был в конце четвертой партии, но основную атакующую у гостей Богдану Анисову закрыли подмосковные волейболистки блоком.
Следующий матч российской суперлиги волейболистки "Минчанки" сыграют на своей площадке в Дворце спорта "Уручье" 9 января с лидером чемпионата калининградским "Локомотивом".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.47 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.165 BYN
|2.185 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.15 BYN
|3.205 BYN