Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня домашний матч против лидера российской суперлиги

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня домашний матч против лидера чемпионата России в суперлиге - калининградского "Локомотива", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начнется во Дворце спорта "Уручье" в 19.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.

Калининградская команда как и "Минчанка" является дебютантом сильнейшего дивизиона российского чемпионата. Главным тренером Андреем Воронковым подобран неплохой состав (пасующая Бояна Живкович, диагональная из Кубы Ана Клегер, доигровщицы Валерия Сафонова и Юлия Кутюкова), который позволяет "Локомотиву" возглавлять турнирную таблицу после девяти туров в суперлиге. В штаб Андрея Воронкова входят и два белорусских специалиста Святослав Миклашевич и тренер-статистик Денис Барджеев.

"Минчанка" и "Локомотив" встречались в ходе подготовки к сезону на международном турнире в столице Беларуси. Белорусский клуб добился победы со счетом 3:2.

После девяти матчей в суперлиге подопечные Виктора Гончарова занимают в турнирной таблице 10 место с восемью очками.

Мужская сборная Беларуси по волейболу в Осло проведет заключительный матч отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года. Подопечные Виктора Бекши в 22.00 сыграют с командой Норвегии. В случае победы белорусская национальная команда в третий раз в истории получит право сыграть в финальной стадии континентального форума.-0-

Фото ВК "Минск"