Волейболистки "Минчанки" проведут первый четвертьфинальный матч Кубка ЕКВ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" сыграют дома с французским "Волеро" в четвертьфинальном матче Кубка ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В предыдущей стадии розыгрыша второго по значимости еврокубкового трофея минчанки дважды победили боснийское "Единство" из Брчко. В первом матче белоруски были сильнее 3:0 (25:8, 25:20, 25:16). Во второй игре, которая проходила на площадке соперниц, все также завершилось в пользу команды из Минска - 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:15).
Французская команда на предыдущей стадии розыгрыша Кубка ЕКВ обыграла немецкий ТС "Воллей" из Дудингена 3:0 (25:18, 25:19, 25:16) и 3:0 (25:15,25:23, 25:20).
Первый из двух матчей четвертьфинала Кубка ЕКВ состоится сегодня в 18.30 на площадке дворца спорта "Уручье". Матч в Минске будет транслировать телеканал "Беларусь 5".-0-