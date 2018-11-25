Волейболистки "Минчанки" проведут первый домашний матч в российской суперлиге

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня первый домашний матч в чемпионате России в суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником белорусской команды в третьем туре станет "Ленинградка". Начало матча в спорткомплексе "Уручье" - в 17.00.

Подопечные Виктора Гончарова открыли волейбольный клубный сезон матчами с московским и казанским "Динамо", потерпев два поражения, а в Лиге чемпионов уступили французскому "Расингу".

Для "Минчанки" предстоящий матч с петербургской командой - хороший шанс завоевать первые очки в российском чемпионате. Старт для новичка суперлиги получился сложным, проблемы с составом не позволили на равных (за исключением игры в Москве) противостоять оппонентам.

После двух туров в суперлиге "Минчанка" занимает 12-е место, "Ленинградка" расположилась на шестой позиции, стартовав с поражения от "Заречье-Одинцово" (1:3) и победы над "Сахалином" (3:0).

В четвертом туре суперлиги "Минчанка" отправится в гости едва ли не к самой белорусской из российских команд в чемпионате - екатеринбургской "Уралочке".-0-