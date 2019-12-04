Волейболистки "Минчанки" проведут первый матч 1/16 финала Кубка ЕКВ

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" сегодня открывают новый еврокубковый сезон. В столичном Дворце спорта "Уручье" лучший белорусский клуб последних лет проведет первый матч 1/16 финала Кубка ЕКВ против швейцарского "Витеоса" из Невшателя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру, которая начнется в 19.00 по минскому времени, рассудят Греир Вестбо из Норвегии и словак Лукас Кралович. В преддверии данного матча подопечные Виктора Гончарова получили хороший урок от московского "Динамо" в матче российской суперлиги, уступив одному из фаворитов турнира со счетом 0:3. Белорусский клуб в чемпионате соседней страны пока выступает не слишком уверенно, находясь на 10-й позиции в турнирной таблице.

Соперницы белорусского клуба дебютируют на еврокубковой арене. В минувшем соревновательном году команда под руководством амбициозной наставницы из Австралии Лорен Бертолаччи смогла выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Швейцарии. В нынешнем сезоне после девяти матчей "Витеос" набрал 24 очка и находится на второй позиции в турнирной таблице, уступая лидерам лишь по дополнительным показателям.

На протяжении всего турнира применятся олимпийская система - на выбывание. Команды делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Серия продолжается до двух побед. В случае равенства выигранных матчей победителем становится команда, набравшая большее количество очков (за победу 3:0 и 3:1 дается 3 очка, за победу 3:2 - 2 очка, за поражение 2:3 - 1, за поражение 1:3 и 0:3 очки не начисляются). Если обе команды при этом набрали одинаковое количество пунктов, то назначается дополнительный (золотой) сет, победивший в котором выходит в следующий раунд соревнований.

Ответная встреча "Минчанки" с "Витеосом" состоится в Швейцарии 18 декабря.

В 2017 году "Минчанка" дошла до финала Кубка ЕКВ, став первым за 30 лет белорусским клубом, сыгравшим в решающей стадии еврокубков. Уступив в двухматчевом противоборстве турецкому "Экзачибаши-ВитрА" подопечные Виктора Гончарова стали обладательницами серебряных наград розыгрыша второго по значимости трофея европейского клубного волейбола.-0-