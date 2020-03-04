Волейболистки "Минчанки" проведут второй матч четвертьфинала Кубка ЕКВ

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" сегодня вечером проведут ответный матч четвертьфинальной стадии Кубка ЕКВ против французской команды "Волеро" из Ле Канне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая игра в спорткомплексе "Уручье" завершилась поражением подопечных Виктора Гончарова - 1:3. В ответном матче, для того чтобы сохранить шансы на завоевание почетного трофея, белорускам необходимо побеждать француженок со счетом 3:0, 3:1 и побороться в "золотой" партии.
Команда заранее прибыла во Францию и уже провела тренировки в спорткомплексе "Гимнази Майлан" Ле Канне. В заявку на матч попали следующие волейболистки столичной дружины: Наталья Думчева, Надежда Столяр, Анастасия Кононович, Ольга Богданова, Надежда Владыко, Екатерина Сокольчик, Оксана Ковальчук, Дарья Володько, Владислава Просолова, Анжелика Борисевич, Анастасия Лопато и либеро Виктория Панасенко.
Матч во Франции начнется вечером в 22.00 по минскому времени.-0-