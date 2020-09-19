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19 сентября 2020, 18:52

Волейболистки "Минчанки" с поражения начали выступление в российской суперлиге

Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили краснодарскому "Динамо" в матче первого тура российской суперлиги. Гостевой поединок в Витязево завершился со счетом 0:3 (17:25, 20:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла с явным преимуществом команды из Краснодара, игроки которой мало ошибались в обороне и на приеме. Кроме того, динамовские волейболистки использовали свои шансы в контратаке. Для того чтобы снизить атакующий потенциал Надежды Смирновой, "бело-синие" практически постоянно искали ее на подаче. И частично эта тактика сработала. Либеро "Минчанки" не всегда успевала приходить на помощь подруге по команде.

Игроки белорусского клуба старались не уступать. Однако наряду с мастерством соперниц по ходу поединка давала знать о себе усталость чемпионок Беларуси, которые в последнее время провели немало матчей в рамках Кубка России и чемпионата Беларуси. Кроме того, на кондициях игроков сказался не самый легкий переезд к месту проведения матчей. Тем не менее, победа краснодарок выглядит заслуженной.

Предварительный этап чемпионата России проходит с 18 сентября текущего года по 6 марта 2021-го в два круга, команды сыграют по 26 матчей. По его результатам дружины, занявшие первое и второе места, квалифицируются в "Финал шести" напрямую. Остальные клубы, занявшие с третьего по десятое место, сыграют в квалификационном раунде, по итогам которого в "Финал шести" выйдут еще четыре команды.

"Финал шести" пройдет с 28 марта по 3 апреля 2021 года. Участвующие команды будут разбиты на две группы по три в каждой. Путевку в полуфинал получат по две лучшие дружины из каждой. Решающий матч и поединок за бронзовые медали пройдут 3 апреля.

Необходимым условием для допуска команд к матчам чемпионата России является наличие отрицательных результатов ПЦР-тестов. Игроки и персонал клуба с положительным результатом теста на COVID-19 не допускаются к участию в матче и тренировочном процессе и должны быть изолированы. При этом клуб обязан немедленно проинформировать Роспотребнадзор и Всероссийскую федерацию волейбола.

При выявлении инфицированных, клуб обязан изолировать их и контактных лиц на 14 дней. Условием выхода из изоляции является наличие двукратного отрицательного результата ПЦР-теста. На самих аренах во время матчей суперлиги чемпионата России выделят "чистые зоны" - это волейбольная площадка и зона вокруг нее. Доступ в "чистую зону" будет строго ограничен.-0-

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