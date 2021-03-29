29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" стартуют в "Финале шести" российской суперлиги, матчи которого начнутся сегодня в Казани. Помимо белорусской команды в турнире участвуют казанское "Динамо-Ак Барс" и московское "Динамо", "Уралочка-НТМК" из Свердловской области, "Локомотив" из Калининграда, и "Протон" из Саратовской области. Турнир в столице Татарстана продлится до 3 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Две лучшие команды регулярного чемпионата - "Динамо-Ак Барс" (Казань) и "Динамо" (Москва) - автоматически вышли в "Финал шести", а еще четыре провели дополнительный раунд плей-офф. "Минчанка", занявшая восьмое место по итогам "регулярки", на следующей стадии турнира соперничала с "Ленинградкой" из Санкт-Петербурга. Белорусская команда вышла в "Финал шести", сначала уступив соперницам 2:3 (25:16, 25:23, 26:28, 24:26, 11:15), а затем одержав победу со счетом 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:22).

Соперницами "Минчанки" в группе В станут волейболистки московского "Динамо", цвета которого защищает белоруска Анна Климец и "Уралочка-НТМК". За эту команду выступает белоруска Вера Костючик. В первом матче турнира 29 марта команда Станислава Саликова сыграет с "Уралочкой-НТМК". Поединок с москвичками намечен на 31 марта.

В группе А сыграют "Динамо-АК Барс", "Локомотив" и "Протон". В полуфинальную стадию турнира выходят по две лучшие дружины из каждого трио.

Медали российской суперлиги среди женских команд ранее в формате "Финала шести" не разыгрывались, но организаторы утвердили такой регламент в связи с проведением в 2021 году Олимпийских игр и проблемами в организации матчей, связанными с пандемией коронавируса.-0-