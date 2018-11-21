Волейболистки "Минчанки" стартуют в Лиге чемпионов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня первый матч в групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником белорусской команды, которая впервые в истории выступит в основном раунде престижного клубного турнира, станет французский "Расинг" из города Канны. Выездной матч начнется в 22.00, телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры.

Перед первым туром подопечные Виктора Гончарова сыграли два матча в российской суперлиге с московским "Динамо" (2:3) и казанским "Динамо" (0:3). Прошедшие поединки с этими командами, являющимся лидерами в европейском женском волейболе, стали хорошей подготовкой перед дебютом в Лиге чемпионов.

Состав "Минчанки", как отметили в тренерском штабе, близок к оптимальному. В Минске осталась лишь Анна Гришкевич, пропустившая поединок второго тура чемпионата России в Казани по медицинским показаниям. Без основной доигровщицы белорускам будет сложно справляться с приемом мяча.

В составе "Расинга" много игроков, которые имеют серьезный опыт выступлений в Лиге чемпионов. Команда побеждала в самом престижном клубном турнире в 2002 и 2003 годах. Долгие годы успехи 20-кратного чемпиона Франции были связаны с именем китайского тренера Ян Фаня и нападающей Виктории Раввы. Нынешний наставник французского клуба итальянец Риккардо Марчези сделал ставку на интернациональный коллектив, способный, по мнению многих специалистов, вернуть былую славу "Расингу".

Во втором туре Лиги чемпионов в группе В 19 декабря "Минчанка" в спорткомплексе "Уручье" примет итальянскую "Новару", а в январе сыграет на выезде против польского клуба "Будовляни" из Лодзи. Групповой этап Лиги чемпионов завершится 26 февраля. Победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места, выступят в плей-офф турнира.-0-