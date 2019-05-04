Волейболистки "Минчанки" сыграют третий матч финала чемпионата Беларуси с "Прибужьем"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" сыграют сегодня третий матч финала чемпионата Беларуси с брестским "Прибужьем", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участник российской суперлиги уверенно начал борьбу за золотые медали национального первенства, одержав ранее в Бресте две победы - 3:1, 3:0. В серии до трех побед в спорткомплексе МАПИД (начало в 17.00) сегодня состоится решающий матч. Победа позволит минчанкам защитить титул лучшей команды страны, а в случае поражения четвертая игра финала состоится 5 мая.

По итогам золотой серии игроки и тренеры в спорткомплексе МАПИД проведут встречу с болельщиками, журналистами и ответят на вопросы по итогам сезона, который включает в себя дебют "Минчанки" в групповой стадии Лиги чемпионов, десятое место в российской суперлиге, победу в Кубке Беларуси.-0-