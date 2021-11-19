Волейболистки "Минчанки" уступили "Динамо-Ак Барс" в матче российской суперлиги

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили казанской дружине "Динамо-Ак Барс" в матче российской суперлиги - 0:3 (20:25, 19:25,19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гостевая дружина с самого начала показала серьезность своих намерений, выйдя вперед - 4:1. Белоруски не сдавались и смогли сократить разницу в счете до минимума - 7:8. Однако казанская команда с титулованными игроками в составе смогла нарастить преимущество и повела в счете. Стоит отметить атакующий дуэт динамовок Саманты Фабрис и Саманты Брисио.
Начало второго сета вышло для гостий более трудным. Однако в середине партии им удалось совершить рывок и повести - 13:8. Белоруски старались, но изменить ситуацию не смогли.
Заключительная треть поединка с самого начала пошла по сценарию гостей, которые смогли добиться превосходства в три очка и далее методично диктовали свои условия подопечным Станислава Саликова.
Самыми результативными в составах команд стали Саманта Фабрис ("Динамо-Ак Барс") - 18 очков и Ксения Лебедкина ("Минчанка") - 10 очков.-0-