Волейболистки "Минчанки" уступили "Енисею" в матче российской суперлиги

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили красноярскому "Енисею" в матче перенесенного 19-го тура российской суперлиги со счетом 0:3 (13:25, 23:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила по сценарию дружины из Красноярска, которая в каждом из трех сетов добивалась комфортного отрыва, а затем не позволяла соперницам его ликвидировать. Подопечные Станислава Саликова смогли навязать борьбу лишь во второй партии, однако концовка лучше удалась "Енисею".

Главным бомбардиром в рядах "Минчанки" стала Татьяна Маркевич, которая набрала 11 очков. На один пункт меньше у Маргариты Степаненко. Восемь очков набрала Надежда Смирнова. Для сравнения, самая результативная волейболистка "Енисея" Мария Фролова набрала 16 пунктов. На одно результативное действие меньше у Евгении Щегловой. Софья Писаревская набрала 11 очков.-0-

Фото Сергея Шелега