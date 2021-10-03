Волейболистки "Минчанки" уступили "Енисею" в стартовом матче суперлиги

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Енисею" в стартовом матче российской суперлиги. Подопечные Станислава Саликова признали поражение на тай-брейке со счетом 2:3 ( 22:25, 18:25, 25:20,25:20, 12:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представительницы Беларуси смотрелись га фоне соперниц достойно, однако два сета им уступили. Подвели минчанок собственные ошибки В ключевых эпизодах матча. Кроме того, защита красноярской команды смотрелась несколько более внушительной. Главком столичной дружины Станислав Саликов искал возможности для усиления игры своих подопечных с помощью замен.

Проявив характер третий сет белоруски оставили за собой. Четвертая партия прошла в нервной борьбе. Инициатива переходила из рук в руки. В итоге белорусская команда смогла перевести матч на тай-брейк. В волейбольной лотерее удача улыбнулась спортсменкам из Красноярска.-0-