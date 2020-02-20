20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили французскому "Волеро" в первом матче четвертьфинала Кубка ЕКВ со счетом 1:3 (22:25, 15:25, 25:20, 16:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Франции с самого начала предложила хозяйкам площадки быстрый, атакующий волейбол с акцентом на края. Дополнительным козырем "Волеро" стали отменные действия игроков группы обороны, поднимавших порой невероятные мячи. "Минчанка" сопротивлялась, как могла, и в первом сете гостьям для победы пришлось изрядно потрудиться.

Во второй партии игра "Минчанки" разладилась, и команда довольно легко признала превосходство соперниц. Третий сет мог быть решающим, но благодаря заменам и изменениям в расстановке подопечные Виктора Гончарова сумели взять верх над оппонентками.

Увы, четвертый сет не принес положительных эмоций болельщикам столичной команды. Обеспечив себе комфортный отрыв в счете, француженки далее лишь наращивали преимущество, которое к концу партии составило девять пунктов.

Самым результативным игроком "Минчанки" в этой встрече стала Екатерина Сокольчик - на ее счету 18 результативных действий, в том числе два блока. Виктория Секретова заработала 16 пунктов. Отлично сыграла либеро Виктория Панасенко, записавшая на свой счет 50% позитивного приема.

Самой результативной волейболисткой встречи стала представительница "Волеро" Анна Лазарева. Россиянка, играющая на позиции диагональной, была точна 29 раз. Вторая по результативности у соперниц "Минчанки" болгарская спортсменка Ева Янева - 17 пунктов.

Ответный матч пройдет во Франции 4 марта. Белорусской команде для попадания в полуфинал Кубка ЕКВ необходимо побеждать "Волеро" в трех или четырех партиях, а потом надеяться на удачу в "золотом сете".-0-

Фото Сергея Шелега