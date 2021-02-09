Волейболистки "Минчанки" уступили казанскому "Динамо-Ак Барсу" в матче суперлиги

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В перенесенном матче 9-го тура российской суперлиги волейболистки "Минчанки" уступили казанскому "Динамо-Ак Барсу". Противоборство в столице Татарстана завершилось для команды Станислава Саликова со счетом 1:3 (25:18, 12:25, 18:25, 15:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда очень здорово начала стартовую партию, сумев захватить инициативу на подаче Надежды Смирновой. Казанские волейболистки смогли выровнять ситуацию в середине сета. Но минчанки все же вновь оторвались в счете от конкуренток. Для того чтобы изменить ход встречи, тренер "Динамо-Ак Барса" Ришат Гилязутдинов использовал тайм-ауты. Но эти меры плодов не принесли. Не помогла казанским спортсменкам и замена пасующей.

Впрочем, развить свой успех команда Станислава Саликова не смогла. Залогом успеха хозяек площадки стали мощные атаки Татьяны Кадочкиной, которая стала самым результативным игроком встречи, вкупе с силовыми подачами хорватского легионера "бело-голубых" Саманты Фабрис и выступающей за молодежную сборную России Арины Федоровцевой. Перестала быть источником проблем для динамовок и оборона с выходом на площадку Анны Котиковой.

У "Минчанки" самыми результативными волейболистками матча стали Надежда Смирнова и Татьяна Маркевич, заработавшие по 11 очков. У блокирующей Надежды Столяр и нападающей Маргариты Степаненко по 8 очков.-0-