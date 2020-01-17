Волейболистки "Минчанки" проиграли краснодарскому "Динамо" в гостевом матче 11-го тура российской суперлиги

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили на тай-брейке выездного матча 11-го тура российской суперлиги краснодарскому "Динамо" со счетом 2:3 (25:22, 22:25, 17:25, 25:15, 10:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Совсем немного не хватило подопечным Виктора Гончарова для того, чтобы одержать третью победу в матчах российской суперлиги. Выиграв первую партию, белоруски не смогли удержать победный настрой в последующих двух сетах. Однако, проявив характер, они смогли перевести матч на тай-брейк. Увы, в волейбольной лотерее удача улыбнулась соперницам.
Самой результативной волейболисткой белорусского клуба стала Екатерина Сокольчик, заработавшая 20 очков, у Ольги Богдановой 18 результативных очков. Стоит также отметить 5 килл-блоков и 15 пунктов Надежды Столяр. Самая результативная волейболистка краснодарского "Динамо" Ангелина Сперскайте принесла своей команде 19 очков.
Таким образом, после 11 туров "Минчанка" набрала 6 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице розыгрыша российской суперлиги.-0-