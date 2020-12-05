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Спорт
05 декабря 2020, 20:43

Волейболистки "Минчанки" уступили краснодарскому "Динамо" в матче российской суперлиги

Фото ВК "Динамо-Крансодар"
Фото ВК "Динамо-Крансодар"

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили краснодарскому "Динамо" во втором домашнем матче российской суперлиги со счетом 0:3 (29:31, 15:25, 19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанки попытались оказать серьезное сопротивление одному из лидеров розыгрыша. Но благодаря отлаженной игре волейболисток группы атаки краснодарского клуба белоруски были вынуждены признать поражение. Самой результативной волейболисткой встречи стала представительница "Динамо" Мария Халецкая, набравшая 19 пунктов. У "Минчанки" в атаке не было равных Татьяне Маркевич – 10 очков. Блокирующая Надежда Столяр заработала девять пунктов. Еще  шесть баллов на счету ее коллеги по амплуа, Анжелики Борисевич.

Таким образом, у "Минчанки" на счету осталось четыре очка. Белорусская команда замыкает турнирную таблицу женской суперлиги.-0-

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