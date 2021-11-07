7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Локомотиву" в матче российской суперлиги. Команда из Калининграда, выступающая в роли действующих победительниц турнира взяла верх со счетом 3:0 (26:24, 25:14, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски начали матч очень хорошо, заставив соперниц ошибаться. У калининградок ничего не получалось как в защите, так и нападении. Не блистали надежностью принимающие. В итоге, белорусская команда вышла перкд со счетом 9:1. В отличие от калининградского, минский блок стал отличным средством для сдерживания мощных игроков атакующей линии "Локо".

Виктория Секретова, Надежда Смирнова и Надежда Столяр не рвз заставляли понервничать болельщиков гостей белорусской столицы.

На беду игроков "Минчанки", на площадку вышла Ирина Воронкова. Ей удалось помочь подругам по команде, вселить в них уверенность. "Локомотив" не только догнал "Минчанку", но и добился победы в партии.

Вторая партия началась в равной борьбе. "Минчанка" даже вышла вперед - 5:3. Но ближе к середине данного отрезка игры блок калиниградок принес им преимущество в два очка, которое затем лишь росло и в итоге составило 11 пунктов.

Заключительная партия началась под диктовку хозяек площадки, в рядах которых выделялась результативными действиями Виктория Секретова. В какой-то момент минская команда вела со счетом 12:9. Впрочем, ошибки в нападении и хорошая игра блока соперниц не позволила белорускам развить успех. Как итог, обидное поражение, пусть и от одного из лидеров суперлиги.

Следующий матч белорусская команда проведет 12 ноября в Москве против "Динамо". -0-