Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче 16-го тура российской суперлиги

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительном, 16-ом туре предварительной стадии российской суперлиги "Минчанка" уступила московскому "Динамо" со счетом 0:3 (15:25, 15:25, 6:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете москвички с самого начала заработали солидное преимущество в счете и белорускам было их уже не догнать. Атаки минской команды к сожалению достигали своей цели не столь часто как хотелось бы. В итоге, подопечные Виктора Гончарова так и не смогли преодолеть планку 20 очков за партию.

Во второй трети поединка минчанки, стремясь выровнять ситуацию делали все что, могли. Однако мастерство многократных чемпионок России неизменно сказывалось. Кроме того, белоруски довольно часто ошибались в таких важных компонентах волейбола, как подача, прием и доигровка. Да и на блоке "Динамо" выглядело лучше.

В третьем сете игра белорусского клуба и вовсе разладилась. Хозяйкам площадки не составило труда "дожать" заметно "подсевших" оппоненток. "Минчанка" в заключительной трети поединка смогла набрать всего шесть пунктов.

После столь обидного поражения команда Виктора Гончарова утратила шансы на выход в плей-офф. Теперь она так же как и в прошлом году продолжит чемпионат России в утешительном турнире за 9-12-е места, регламент проведения которого станет известен позже.-0-