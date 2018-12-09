Волейболистки "Минчанки" уступили "Сахалину" в российской суперлиге

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли соперницам из "Сахалина" в российской суперлиге со счетом 2:3 (23:25, 25:23, 25:11, 22:25, 9:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Концовка первой партии матча, завершившегося в спорткомплексе "Уручье", осталась за гостями. "Сахалин" уверенно действовал на блоке и превзошел белорусскую команду в нападении. Во втором и третьем сете "Минчанка" перехватила инициативу. Хозяева площадки выделялись игрой в третьей зоне и на подаче мяча. Решающая пятая партия осталась за островитянками, которые благодаря этому успеху переместились на третье место в турнирной таблице.

После пяти туров в российской суперлиге в активе команды Виктора Гончарова пять очков и девятая строка в таблице. Волейболистки "Сахалина" с 11 баллами расположились на третьем месте.

Очередной матч в суперлиге "Минчанка" проведет 23 декабря и примет на своей площадке краснодарское "Динамо". Столичная команда 14-15 декабря сыграет в Кубке Беларуси, а 19 декабря примет в Лиге чемпионов итальянскую "Новарру".-0-