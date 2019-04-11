Волейболистки "Минчанки" уступили "Сахалину" в утешительном турнире чемпионата России

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли "Сахалину" со счетом 2:3 (25:21, 18:25, 21:25, 25:18, 12:15) в турнире за 9-12-е места чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовая партия матча, который завершился в Южно-Сахалинске, остался за белорусками, которые усилиями своих нападающих Екатерины Сокольчик и Богданы Анисовой и благодаря хорошей подаче мяча смогли повести в счете. Хозяева площадки удачно действовали на блоке и защите, они сумели добиться преимущества и одержать победу в пятой партии.

В первом туре подопечные Виктора Гончарова были сильнее саратовского "Протона" - 3:0.

Следующий матч турнира за 9-12-е места "Минчанка" проведет 12 апреля с челябинским "Динамо-Метаром".

Второй круг в борьбе за 9-12-е места будет проведен на площадке "Минчанки" с 25 по 28 апреля.-0-