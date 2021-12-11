11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили саратовскому "Протону" в матче российской суперлиги. Игра завершилась не в пользу хозяек площадки со счетом 1:3 (25:27, 16:25, 25:22, 21:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После упорной борьбы в первом сете, соперницы белорусок уверенно оставили за собой вторую партию. “Минчанка” смогла оставить за собой следующий отрезок матча, но на большее команды Станислава Саликова не хватило.

При равенстве заработанных очков на блоке, саратовская команда лучше соперниц из столицы Беларуси выглядели в атаке и на приеме. Кроме того, у волейболисток из “Протона” что называется, полетела подача и они меньше ошибались.

Самыми результативными игроками встречи стали Надежда Смирнова (“Минчанка”) – 17 очков и сербка Сара Лозо (“Протон”) – 23 очка.

Следующий матч “Минчанка”, у которой на счету 10 очков после трех выигрышей и семи поражений, проведет 18 декабря в Краснодаре против местного “Динамо”. -0-