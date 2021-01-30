Волейболистки "Минчанки" уступили "Тулице" в матче российской суперлиги

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Тулице" в домашнем матче российской суперлиги. Игра завершилась со счетом 2:3 (25:23, 25:23, 23:25, 22:25, 13:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в первых двух партиях показала отличную игру, переигрывая соперниц практически во всех компонентах волейбола. Однако сохранить победный ритм "Минчанка" не смогла, позволив спортсменкам "Тулицы" не только отыграть преимущество, но и оставить за собой тай-брейк. Игроки "Тулицы" чуть лучше соперниц сыграли на приеме и блоке, что при практически равных показателях эффективности в атаке не позволило белорускам праздновать победу.

Самой результативной волейболисткой матча стала Маргарита Степаненко из минской дружины, которая набрала 31 очко. По 18 результативных действий записали на свой счет Татьяна Маркевич и Надежда Смирнова.

У соперниц из Тулы главной силой в атаке стала Анастасия Азанова - 26 очков. Впрочем, практически такую же результативность показали Ольга Ефимова (23 пункта) и Екатерина Тимашкова (22).

Таким образом "Минчанка" сейчас идет на 11-м месте в турнирной таблице, с шестью выигрышами после 14-ти матчей, набрав 17 очков. Лидирует в состязаниях московское "Динамо", у которого 16 побед в 17-ти играх и 47 пунктов.-0-