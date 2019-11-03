Волейболистки "Минчанки" уступили "Тулице" во втором матче полуфинальной стадии Кубка России

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили тульской команде "Тулица" во втором матче полуфинальной стадии Кубка России со счетом 0:3 (20:25, 20:25, 24:26), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч получился весьма напряженным, белорусская команда в каждом из сетов очень здорово начинала, однако не сумев сохранить преимущество уступала в концовках. В третьей партии "Минчанка" едва не выиграла, но при счете 24:24 дважды набирали очки представительницы российской Высшей лиги А, цвета которых защищает белоруска Алена Лозюк.

Самой результативной спортсменкой в рядах минчанок стала Екатерина Сокольчик, набравшая 13 очков. Надежда Столяр заработала 10 пунктов. У соперниц самыми точными были Светлана Суховерхова (18очков) и Богумила Бярда (17). Алена Лозюк принесла своей дружине 7 баллов.

Для того, чтобы попасть в решающую стадию соревнований, "Минчанке" необходимо занимать в своей группе В, которая проводит матчи в Калининграде, первое место. Помимо "Заречья-Одинцово" и "Тулицы", в соперницах у белорусской команды местный "Локомотив". Матч против калининградской команды минчанки проведут 4 ноября. Начало встречи в 20:00.-0-