Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче 9-го тура российской суперлиги

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили екатеринбургской "Уралочке-НТМК" в матче 9-го тура российской суперлиги со счетом 1:3 (25:20, 17:25, 18:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Николая Карполя приехали в Минск, будучи лидерами суперлиги, и делиться очками с белорусской командой в их планы явно не входило. Впрочем, первая партия прошла отнюдь не по сценарию одной из самых титулованных команд России. "Минчанка", захватив лидерство с самого начала сета, праздновала успех.

Но закрепить его команде Виктора Гончарова не удалось. Следующие три сета россиянки оставили за собой, записав на свой счет очередные три очка.

Самая результативная в составе "Минчанки" - Ольга Богданова, заработавшая 16 очков. На счету Екатерины Сокольчик 12 очков. Что касается "Уралочки-НТМК", то в их рядах самую результативную игру показала Ксения Парубец - 23 очка.

В итоге белорусский клуб после девяти туров занимает 11-е место в турнирной таблице суперлиги.-0-

Фото ВК "Минск"