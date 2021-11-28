Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в гостевом матче российской суперлиги – 2:3 (18:25, 25:22, 25:21, 12:25, 10:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Уралочка-НТМК" мощно начала встречу, диктуя условия соперницам на блоке и в атаке. Кроме того, надежным источником получения очков для хозяек площадки стала подача. Шла игра у Ксении Парубец и Елизаветы Фитисовой, Ксении Смирновой. Минчанкам удавалось порой сокращать разницу у счете, но не более. В итоге, белорусская дружина завершила стартовый сет с дефицитом в семь пунктов.

Второй сет "Минчанка" начала с удачной игры на подаче Надежды Столяр, заработав шесть пунктов подряд – 6:1. "Уралочка-НТМК" бросилась в погоню но атака белорусской команды действовала эффективно. В середине партии "Уралочка" приблизилась на минимальное расстояние к соперницам. Судьба сета решалась в концовке. Благодаря атакам первым темпом "Минчанка" сравняла счет в матче, выиграв вторую партию.

В третьем сете инициатива долго переходила от одной команды к другой. При счете 17:16 в пользу "Минчанки" ошиблась Ксения Парубец, совершив заступ. После этого, раздосадованные "саламандры" позволили минчанкам заработать еще три очка. Далее, подопечные Станислава Саликова спокойно сохранили свое преимущество.

В четвертой партии "Уралочка" отлично сыграла в защите. Порой ее игроки поднимали очень сложные мячи. К тому же, команда Михаила Карполя практически не ошибалась в атаке и спокойно довела матч до тай-брейка.

В пятом сете нервы оказались крепче у игроков "Уралочки", которая смогла дважды вернуться в игру после того как "Минчанка" вела в два очка. Хорошая подача белоруски Веры Костючик позволила "Уралочке" совершить рывок и своего хозяйки площадки уже не отдали.

Самыми результативными игроками встречи стали Ксения Парубец из "Уралочки" (31 очко) и минчанка Татьяна Маркевич (20 очков).

Следующий матч в суперлиге "Минчанка" проведет 4 декабря дома против челябинского "Динамо-Метар".-0-