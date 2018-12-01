Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке" в чемпионате России

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли "Уралочке" со счетом 1:3 (25:20, 21:25, 22:25, 21:25) в гостевом матче четвертого тура чемпионата России в суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Виктора Гончарова усилиями Богданы Анисовой, Оксаны Ковальчук и Анны Калиновской уверенно начали встречу. Белоруски успешно действовали на блоке против нападения "Уралочки". Лидерами атаки российской команды являются также наши соотечественницы диагональная Анна Климец и доигровщик Анастасия Гарелик. Во втором сете подопечные Николая Карполя перехватили инициативу и добились победы.
После четырех туров в суперлиге в активе "Минчанки" осталось 4 очка. В пятом туре 9 декабря "Минчанка" примет на своей площадке "Сахалин".-0-
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