Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке" в чемпионате России

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли "Уралочке" со счетом 1:3 (25:20, 21:25, 22:25, 21:25) в гостевом матче четвертого тура чемпионата России в суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Гончарова усилиями Богданы Анисовой, Оксаны Ковальчук и Анны Калиновской уверенно начали встречу. Белоруски успешно действовали на блоке против нападения "Уралочки". Лидерами атаки российской команды являются также наши соотечественницы диагональная Анна Климец и доигровщик Анастасия Гарелик. Во втором сете подопечные Николая Карполя перехватили инициативу и добились победы.

После четырех туров в суперлиге в активе "Минчанки" осталось 4 очка. В пятом туре 9 декабря "Минчанка" примет на своей площадке "Сахалин".-0-