Волейболистки "Минчанки" уступили в матче российской суперлиги

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проиграли краснодарскому "Динамо" со счетом 0:3 в домашнем матче открытого чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру с гостьями из Краснодара подопечные Виктора Гончарова начали мощно, поведя 11:2. Однако затем соперницы перехватили инициативу и выиграли первую партию со счетом 25:20. Во втором и третьем сетах чемпионки Беларуси не смогли наладить игру и уступили - 22:25 и 19:25. В пяти предыдущих встречах белоруски одержали одну викторию и, набрав 5 очков, находятся на 10-м месте среди 12 участников турнира. Лидирует калининградский "Локомотив", у которого 18 баллов после 7 матчей, по 14 очков имеют краснодарское и московское "Динамо", сыгравшие на матч меньше.

Свой следующий поединок в российской суперлиге волейболистки "Минчанки" проведут 26 декабря в Красноярске против местного "Енисея", который имеет 6 очков и занимает 9-е место.-0-