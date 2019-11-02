Волейболистки "Минчанки" уступили в первом матче полуфинального раунда Кубка России

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили в стартовом матче полуфинального раунда Кубка России подмосковному "Заречье-Одинцово" со счетом 1:3 (14:25, 25:21, 18:25, 14:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самым результативным игроком встречи стала игрок "Заречья" Мария Воробьева, набравшая за матч 21 очко. В составе "Минчанки" наибольшее количество пунктов заработала Екатерина Сокольчик (14). Завтра в 17:30 белорусская команда сыграет с командой из российской Высшей лиги А, тульской "Тулицей".

Для того, чтобы попасть в решающую стадию соревнований "Минчанке" необходимо занимать в своей группе В, которая проводит матчи в Калининграде, первое место. Помимо "Заречья-Одинцово" и "Тулицы" в соперницах у белорусской команды местный "Локомотив".-0-