31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили во втором матче "Финала шести" российской суперлиги московскому "Динамо" со счетом 0:3 (21:25 13:25 19:25) и завершили борьбу за медали турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Московский клуб, за который выступает белоруска Анна Климец, традиционно неудобный соперник для минчанок. На предварительной стадии турнира команда Станислава Саликова смогла выиграть у него лишь один сет в двух встречах. Вот и на этот раз "Динамо" было сильнее. Очень здорово начав первый сет, белоруски не смогли удержать победный ритм и были вынуждены признать превосходство конкуренток. Далее команда Желько Булатовича усилила натиск на оборонительные порядки "Минчанки" и добились успеха. Самыми результативными игроками встречи в составе белорусок стали Надежда Смирнова (15 очков) и Татьяна Маркевич (7 очков). У москвичек отличились Наталия Гончарова (14 очков) и Наталья Кроткова (8 очков). У Анны Климец на счету 2 пункта.

"Динамо" с двумя победами в двух встречах возглавило турнирную таблицу группы В. Второе место оставили за собой волейболистки "Уралочки-НТМК". Команда из Екатеринбурга, как и "Минчанка", уступила москвичкам - 0:3 (23:25, 21:25, 20:25), но в очном противоборстве с многократными чемпионками Беларуси "саламандры" были сильнее - 3:1 (25:21, 20:25, 25:21, 25:22). Таким образом, московский и екатеринбургский клубы продолжат борьбу за награды российской суперлиги.-0-