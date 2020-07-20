20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" узнали соперниц на предварительном этапе Кубка России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Подопечные Станислава Саликова, который сменил на посту главного тренера столичной дружины Виктора Гончарова, попали в 4-ю группу. С 10 по 13 сентября белорусская команда сыграет в Липецке, где ее соперницами будут ВК "Липецк" (10 сентября), тульская "Тулица" (11 сентября), нижегородская "Спарта" (12 сентября) и представительницы Курской области "ЮЗГУ-Атом" (13 сентября). По итогам этого турнирного этапа путевку в полуфинальный раунд Кубка России получат две лучшие команды.

Стоит отметить, что для "Минчанки" это будет третий розыгрыш Кубка России. В 2018 году белоруски остановились на предварительном этапе состязаний, а в 2019-м продвинулись до полуфинальной стадии турнира.-0-