Волейболистки "Минчанки" узнали соперниц в полуфинале Кубка России

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" узнали соперниц по полуфиналу Кубка России среди женских команд. Всего на данной стадии соревнований сыграют 12 команд, их разделят на три группы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Виктора Гончарова попали в квартет В, который будет проводить матчи в Калининграде с 1 по 4 ноября. Белорусская команда сыграет с представляющими суперлигу местным "Локомотивом", подмосковным "Заречьем-Одинцово", а также "Тулицей" из высшей лиги А чемпионата России. Матчи остальных четверок примут Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В "Финал четырех" Кубка России, который состоится в Казани 25-26 декабря, выйдут три лучших команды по итогам матчей в группах, а также "Динамо-Казань" на правах представителей организаторов решающей стадии соревнований.-0-