Волейболистки "Минчанки" в квалификации Лиги чемпионов сыграют со "Штутгартом"

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" в первом туре квалификации Лиги чемпионов среди женских команд померяются силами с немецким "Штутгартом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от мужской Лиги чемпионов в турнире женских команд на квалификационной стадии заявлены 12 дружин. Им предстоит провести два отборочных тура и побороться за три путевки в групповую стадию соревнований. В первом туре команды-соперницы проведут два матча по схеме матч дома - матч в гостях. Стартовые игры состоятся 22-24 сентября. Победители выйдут в следующий круг отбора, где сыграют по аналогичной схеме.

Как и в мужской Лиге чемпионов, команды, выбывшие из турнира в квалификации, продолжат выступление во втором по значимости еврокубковом турнире - Кубке ЕКВ. -0-