Волейболистки "Минчанки" в седьмом туре российской суперлиги сыграют в Красноярске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" проведут сегодня очередной выездной матч в чемпионате России в суперлиге. Соперником белорусской команды станет красноярский "Енисей", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашней победы над "Ленинградкой" 25 ноября со счетом 3:0 подопечные Виктора Гончарова потерпели три поражения подряд: от "Уралочки" (1:3), "Сахалина" (2:3) и краснодарского "Динамо" (0:3). После шести туров у минчанок пять очков и десятое место в турнирной таблице. Красноярский "Енисей", который в сезоне-15/16 возглавлял Виктор Гончаров, занимает с шестью баллами девятое место. Однако российский клуб после шести матчей уступил со счетом 0:3 лишь двум командам - краснодарскому и казанскому "Динамо". В первом туре волейболистки "Енисея" победили челябинский "Динамо-Метар" (3:0), а еще три встречи проиграли на тай-брейке со счетом 2:3, проявив бойцовский характер.

Матч в Красноярске сегодня начнется в 15.00. Телеканала "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию игры.

После возвращения из Сибири "Минчанку" ждет плотный календарь игр в суперлиге: 29 декабря белоруски примут челябинский "Динамо-Метар", после новогодних праздников сыграют на выезде 6 января с подмосковным "Заречье-Одинцово", а 9 января на родной площадке примут лидера суперлиги калининградский "Локомотив".-0-