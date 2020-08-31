Волейболистки "Минчанки" в товарищеской встрече обыграли "Коммунальник-МГУ"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" при подготовке к сезону в российской суперлиге и Кубке России обыграли в товарищеской встрече могилевский "Коммунальник-МГУ" - 3:0 (25:13, 26:24, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу встречи главком столичной дружины Станислав Саликов дал возможность проявить себя всем девушкам, входящим в число претенденток на место в основном составе клуба. Могилевчанки дали бой более титулованным соперницам, особенно во втором сете. Однако класс минчанок в итоге сказался, и они праздновали победу.

Первый официальный матч "Минчанка" проведет в рамках предварительного этапа Кубка России. Белорусская команда, попавшая в четвертую группу, сыграет свои матчи в Липецке.

Подопечные Станислава Саликова встретятся с "Липецком" 10 сентября. На следующий день соперницами белорусской дружины станет "Тулица" из Тулы. Со "Спартой" из Нижнего Новгорода "Минчанка" встретится 12 сентября. Завершится данная стадия турнира 13 сентября встречей минской команды с "ЮЗГУ-Атомом" из Курска. Путевку в полуфинальную стадию Кубка России получат две лучшие дружины из группы.-0-

Фото ВК "Минск"