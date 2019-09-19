Волейболистки "Минчанки" в упорной борьбе уступили калининградскому "Локомотиву" на предварительном этапе Кубка России

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" в пяти партиях уступили калининградскому "Локомотиву" в третьем туре предварительного этапа Кубка России - 2:3 (25:21, 21:25, 25:22, 26:28, 10:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начался под диктовку белорусок, однако серебряные медалистки российской суперлиги прошлого сезона смогли сравнять счет по партиям и даже выйти вперед. Впрочем, подопечные Виктора Гончарова нашли в себе силы перевести матч на тай-брейк, заставив капитулировать в концовке четвертого сета неуступчивых хозяек спорткомплекса "Янтарный".

Самой результативной волейболисткой в составе "Минчанки" стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 24 очка (4 блока, 1 эйс). У Ольги Богдановой 17 очков (3 блока и 2 эйса). Отметим также блокирующую столичной команды Надежду Владыко, которая сыграла первую встречу после выхода из декретного отпуска и заработала 9 пунктов.

Что касается соперниц, то в стане "Локомотива" не было равных кубинке Ане Клегр - 22 очка. У второй по результативности "железнодорожницы" Валерии Шевчук 16 результативных действий.-0-

Фото ВК "Минск"