Волейболистки "Минчанки" в упорной борьбе уступили московскому "Динамо"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" в пяти партиях уступили московскому "Динамо" в первом туре российской суперлиги - 2:3 (14:25, 25:21, 22:25, 25:23, 18:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовая партия в Москве осталась за динамовскими волейболистками. Хозяева площадки подали хорошую подачу и усилиями в атаке Наталии Гончаровой и чешской легионерки Хелены Гавелковой повели в счете. Далее подопечные Виктора Гончарова смогли наладить действия на блоке и сравняли счет по партиям. В третьем сете несколько неоднозначных решений судей позволили "Динамо" перехватить инициативу. Лидировали в счете российские волейболистки и в концовке четвертого сете (22:19), но концовку лучше провела "Минчанка" - 25:22. На тай-брейке "Минчанка" против одной из лучших команд Европы, действующего чемпиона России, проявила бойцовский характер имела даже матчбол (18:17), но уступила 18:20 в пятой партии. Наиболее результативным игроком в составе "Минчанки" стала Анна Гришкевич.

Во втором туре чемпионата России в суперлиге "Минчанка" встретится 16 ноября в гостях с казанским "Динамо", а 21 ноября стартует на выезде встречей с французским "Канном" в Лиге чемпионов.-0-