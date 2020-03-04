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04 марта 2020, 23:48

Волейболистки "Минчанки" выбыли из борьбы за Кубок ЕКВ

Во время матча. Фото CEV
Во время матча. Фото CEV

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки", уступив в гостях французскому "Волеро" из Ле Канне со счетом 0:3 (13:25, 18:25, 31:33), завершили борьбу за Кубок ЕКВ на стадии 1/4 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Напомним, первая игра команд в спорткомплексе "Уручье" завершилась поражением белорусской команды - 1:3. Для того, чтобы сохранить шансы на завоевание почетного трофея, в ответном матче белорускам необходимо было побеждать француженок со счетом 3:0 или 3:1 и побороться в "золотой" партии. 

Однако игроки "Волеро", взяв верх в первых двух сетах, перечеркнули надежды волейболисток и болельщиков белорусской команды. Третья партия, которая по сути уже ничего не решала, прошла в равной борьбе. Однако концовка все же осталась за волейболистками французского клуба. 

Самыми результативными игроками встречи стала представительница "Волеро" Бояна Челич (18 очков) и неувядающий лидер "Минчанки" Оксана Ковальчук (13).

В полуфинале Кубка ЕКВ "Волеро" сыграет с польской командой "Группа Азоты-Хемик" (Полице), оставившей не у дел загребскую "Младость" (3:0, 3:0).-0-

Фото CEV

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