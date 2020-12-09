Волейболистки "Минчанки" выбыли из Кубка ЕКВ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили венгерскому "Вашашу-Обуда" из Будапешта в матче 1/8 финала Кубка ЕКВ со счетом 2:3 (25:21, 25:19, 20:25, 22:25, 14:6) и завершили еврокубковый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч, проходивший в сербском Обреноваце поначалу складывался в пользу белорусок, которые уверенно оставили за собой две партии. В начале третьего сета преимущество "Минчанки" над конкурентками составляло пять очков.

Однако в дальнейшем подопечные Станислава Саликова развить свой успех не смогли. Венгерская команда перехватила инициативу и диктовала условия соперницам до самого конца встречи.

Самой результативной волейболисткой матча стала игрок "Вашаша-Обуда" звездная хорватка Саня Гамма-Попович. На ее счету 36 очков. Что касается "Минчанки", то тут не было равных Маргарите Степаненко, набравшей 21 пункт. По 14 результативных действий у Надежды Столяр и Надежды Смирновой. Татьяна Маркевич заработала 12 очков. Также на ее счету 24% отличного приема.

В четвертьфинале Кубка ЕКВ "Вашаш-Обуда" встретится сегодня с сербской дружиной "Тент" из Обреноваца.-0-