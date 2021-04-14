Волейболистки "Минчанки" выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" выиграли у брестского "Прибужья" первый матч финальной серии чемпионата Беларуси - 3:0 (26:24, 25:12, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете брестчанкам, которые выступали в роли хозяек площадки, удалось навязать борьбу многократным чемпионкам Беларуси. Подопечные Натальи Мелянюк мало чем уступали титулованным конкуренткам. Однако в концовке опыт участниц российской суперлиги сказался, и столичная дружина смогла довести партию до победы.

В дальнейшем команда Станислава Саликова набрала ход, и следующие два сета были ею выиграны практически на одном дыхании. Самыми результативными игроками в составе победительниц стали Татьяна Маркевич, Надежда Смирнова и Надежда Столяр, заработавшие по 11 очков.

"Минчанка" превзошла конкуренток во всех компонентах игры, начиная от приема и заканчивая эффектностью в атаке. Отлично у победительниц действовал блок, девять раз вставший на пути атак игроков "Прибужья", тогда как у брестчанок он сработал лишь трижды.

Серия встреч за золотые медали чемпионата Беларуси продлится до трех побед одной из команд. Второй матч "Минчанка" и "Прибужье" также сыграют в Бресте 15 апреля. Третья и, при необходимости, четвертая встреча пройдут 17-18 апреля в Минске.-0-