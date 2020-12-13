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13 декабря 2020, 20:23

Волейболистки "Минчанки" выиграли у "Ленинградки" в матче российской суперлиги

Фото из архива
Фото из архива

13 декабря, Минск. /Корр. БЕЛТА /. Волейболистки "Минчанки" на тай-брейке выиграли у "Ленинградки" в матче российской суперлиги со счетом 3:2 (19:25, 25:23, 18:25, 25:22, 15:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, команда Станислава Саликова взяла реванш у подопечных Александра Кашина за поражение в перенесенной встрече третьего тура.  В ней "дикие пчелы", как еще называют свою команду болельщики Санкт-Петербургского клуба, победили – 3:1 (26:28, 25:19, 25:19, 25:19), хотя белорусская команда и смогла навязать соперницам равную борьбу, при этом выиграв первый сет.

На сей раз "Минчанка" смотрелась не хуже соперниц. Проиграв первую партию белорусские спортсменки смогли взять верх во второй. Проигранный третий сет лишь раззадорил команду Станислава Саликова. Отлично сыграв в атаке и благодаря надежности блока и обороны "бело-синие" смогли перехватить инициативу и не только перевести матч на тай-брейк, но и оставить за собой укороченную партию.

Увы, данный успех, ставший для команды из столицы Беларуси вторым в суперлиге,  не позволил дружине Станислава Саликова покинуть подвал турнирной таблицы, где они расположились на 14-й позиции, набрав шесть очков после девяти матчей. Следующий поединок "Минчанка" проведет 16 декабря в Нижнем Новгороде, против местной "Спарты".-0-

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