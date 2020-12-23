Волейболистки "Минчанки" выиграли у "Прибужья" в полуфинале Кубка Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" выиграли у "Прибужья" в полуфинальном матче Кубка Беларуси со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:11), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дружина Станислава Саликова диктовала свои условия соперницам из Бреста от начала и до конца поединка. Вместе с тем стоит отдать должное "Прибужью" под руководством Натальи Мелянюк, игроки которого достойно держали удар в двух сетах. На протяжении этих отрезков принципиального противоборства брестчанки действовали на уровне, вполне сопоставимом с тем, который демонстрировали спортсменки из Минска. Однако в концовках партий опыт игроков столичной дружины брал свое.

В третьей партии игроки брестской команды заметно "подсели", в первую очередь морально. Минчанки же, напротив, почувствовали близость победы и усилили натиск. Их тренер умело дирижировал темпом игры с помощью замен. Столичные спортсменки свели к минимуму ошибки в атаке, надежно прикрыв блоком конкуренток. Кроме того, у фаворитов розыгрыша "полетела" подача, благодаря которой команда Станислава Саликова заработала несколько важных очков. Да и на приеме игра у "Минчанки" спорилась. Это, безусловно, сказалось на итоговом результате.

В споре за главный трофей турнира волейболистки "Минчанки" сойдутся с гродненским "Коммунальником-ГрГУ". "Прибужье" в матче за бронзу постарается сломить сопротивление еще одной столичной дружины - "Минчанки-2". Финал Кубка Беларуси намечен на 24 декабря и начнется в 15.00. Соискатели бронзы состязаний начнут поединок между собой в 12.30. Турнир проходит в столичном спорткомплексе "Уручье".

Организаторы приняли решение допустить зрителей на трибуны при условии соблюдения масочного режима и других санитарных требований в связи с пандемией коронавируса.-0-