Волейболистки "Минчанки" вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ швейцарскому "Витеосу" со счетом 1:3 (26:28, 25:23, 19:25, 25:27). Однако они вышли в следующий раунд второго по значимости еврокубкового турнира благодаря успеху в "золотом сете", который белорусская команда выиграла - 15:13, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч складывался для многократных чемпионок Беларуси непросто. После стартовой неудачи минчанки были очень близки к победе над швейцарской командой, выиграв второй сет. Учитывая, что поединок в Минске завершился в пользу подопечных Виктора Гончарова со счетом 3:0, в гостях им достаточно было выиграть еще одну партию.

Однако далее условия начали диктовать волейболистки "Витеоса", в напряженной борьбе взявшие верх в третьем и четвертом отрезках матча.

Согласно регламенту турнира был назначен "золотой сет" до 15 очков. Белоруски поначалу проигрывали с разницей в два-три очка. Однако когда перспектива выбыть из еврокубков замаячила перед ними слишком явно, спортсменки "Минчанки" собрались и смогли вырвать победу.

В 1/8 финала конкурентками "Минчанки" станут волейболистки "Бимал-Единство" из Брчко (Босния и Герцеговина).-0-