Волейболистки "Минчанки" вышли в финал чемпионата Беларуси среди женских команд

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" вышли в решающую стадию чемпионата Беларуси среди женских команд. В полуфинальной встрече подопечные Станислава Саликова обыграли брестское "Прибужье" - 3:0 (25:17, 25:14, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел с преимуществом столичного клуба, который с первых же минут показал серьезность своих намерений. Брестчанки не сдавались, стараясь осложнить жизнь фаворитам встречи. Однако класс участниц российской суперлиги в итоге сказался.

Самым результативным игроком встречи стала минчанка Надежда Смирнова, заработавшая 17 очков. Лучшей блокирующей матча стала еще одна столичная волейболистка Надежда Столяр. У нее на счету 6 удачных действий у сетки, а всего она записала на свой счет 14 пунктов. У Алины Ильюты, которая стала главным завершителем атак брестской дружины, - восемь результативных действий.

Таким образом, 16 сентября в финале чемпионата Беларуси, который начнется в 13.00, "Минчанка" сыграет с мозырской "Жемчужиной Полесья". Мозырянки ранее обыграли могилевский "Коммунальник-МГУ". Команды из Бреста и Могилева разыграют бронзовые медали. Эта встреча начнется в 10.00.

Вход для болельщиков на трибуны "Чижовка-Арены" во время матчей не ограничен. Также организована прямая трансляция с места событий. В целях борьбы с распространением коронавируса организаторы просят болельщиков надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд было принято исполнительным комитетом Белорусской федерации волейбола в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту, решающая стадия состязаний проходит в формате "Финала четырех".-0-