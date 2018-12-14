Волейболистки "Минчанки" вышли в финал Кубка Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли соперниц из брестского "Прибужья" - 3:0 (27:25, 25:16, 25:23) и вышли в финал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который состоялся в спорткомплексе МАПИД, белорусский представитель в российской суперлиге испытывал серьезные трудности в концовке первой партии. Брестчанки уверенно действовали в защите и смогли забить несколько важных мячей. Нападение Анны Гришкевич помогло "Минчанке" избежать поражения в первом сете. Далее подопечные главного тренера Виктора Гончарова играли более уверенно и добились победы.

Оппонентом минского клуба в борьбе за почетный трофей станут волейболистки могилевского "Коммунальника", которые в сложном поединке победили в пяти партиях мозырскую "Жемчужину Полесья" - 3:2 (25:20, 21:25, 17:25, 25:23, 15:11).

Финал розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд состоится 15 декабря в 14.00 в спорткомплексе МАПИД.

В текущем сезоне "Минчанка" выступает в российской суперлиге и на внутренней арене принимает участие в Кубке страны и плей-офф чемпионата.-0-