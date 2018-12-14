Волейболистки "Минчанки" вышли в финал Кубка Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли соперниц из брестского "Прибужья" - 3:0 (27:25, 25:16, 25:23) и вышли в финал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче, который состоялся в спорткомплексе МАПИД, белорусский представитель в российской суперлиге испытывал серьезные трудности в концовке первой партии. Брестчанки уверенно действовали в защите и смогли забить несколько важных мячей. Нападение Анны Гришкевич помогло "Минчанке" избежать поражения в первом сете. Далее подопечные главного тренера Виктора Гончарова играли более уверенно и добились победы.
Оппонентом минского клуба в борьбе за почетный трофей станут волейболистки могилевского "Коммунальника", которые в сложном поединке победили в пяти партиях мозырскую "Жемчужину Полесья" - 3:2 (25:20, 21:25, 17:25, 25:23, 15:11).
Финал розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд состоится 15 декабря в 14.00 в спорткомплексе МАПИД.
В текущем сезоне "Минчанка" выступает в российской суперлиге и на внутренней арене принимает участие в Кубке страны и плей-офф чемпионата.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.395 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.122 BYN
|2.122 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1935 BYN
|3.19 BYN
|3.199 BYN