Волейболистки "Минчанки" заняли пятое место в российской суперлиге

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" обыграли саратовский "Протон" в стыковом матче за пятое место со счетом 2:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:16). Таким образом, подопечные Станислава Саликова добились лучшего результата за время выступления белорусской команды в российской суперлиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая партия прошла под диктовку саратовских волейболисток, которые вели в счете практически всю стартовую партию. В концовке у белорусской команды был шанс выровнять ситуацию на площадке, но атакующие действия соперниц свели их усилия на нет. Точку в партии поставила игрок "Протона" Анастасия Бавыкина.

Вторая партия также началась с точных атак саратовских спортсменок. Но на сей раз Виктория Секретова, Надежда Смирнова, Надежда Столяр, Татьяна Маркевич и Надежда Владыко, отлично сыграв в атаке, смогли перехватить инициативу. Также очень надежно в обороне сыграла либеро "Минчанки" Елена Федоринчик, поднявшая несколько очень трудных мячей. Игровой кризис "Протона", который начался с середины второго сета, затянулся и команда Юрия Маричева была вынуждена признать поражение.

У победительниц самой результативной стала Надежда Смирнова, заработавшая 21 пункт. У Надежды Столяр, чья атака первым темпом стала камнем преткновения для соперниц, - 16 очков. Виктория Секретова совершила 13 результативных действий. У Татьяны Маркевич - 11 очков. Что касается соперниц, то лучшая у них Анастасия Бавыкина - 23 пункта. Виктория Руссу и Ярослава Симоненко записали на свой счет по 14 очков. -0-