Волейболистки "Минчанки" защитили титул чемпионок Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" в третьем финальном мачте чемпионата Беларуси победили брестское "Прибужье" - 3:0 (25:23, 25:13, 25:18) и защитили титул лучшей команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч состоялся сегодня на площадке спорткомплекса "МАПИД". Подопечные Виктора Гончарова уверенно действовали на блоке и в нападении, обыграв соперниц в трех партиях.

Ранее в Бресте столичный клуб был сильнее соперниц - 3:1 и 3:0. Итог серии - 3:0.

Лучшим игроком 28-го чемпионата Беларуси среди женских команд признана Алина Егорова из брестского "Прибужья".

Столичный клуб в восьмой раз стал победителем турнира. Пять раз (2010, 2016, 2017, 2018, 2019 годах) девушки завоевывали награды, когда команда называлась "Минчанка", дважды как "Белбизнесбанк" (2001, 2004) и один раз как "Минчанка-БГЭУ" (2007).

Ранее наиболее титулованными клубами в женском чемпионате Беларуси были барановичский "Атлант" и в 90-е годы - минский "Амкодор", побеждавшие по шесть раз.

Для волейболисток "Минчанки" завершившийся клубный сезон оказался одним из самых сложных. Команда после успеха в 2018-м в Кубке ЕКВ (второе место) получила право сыграть в Лиге чемпионов, дебютировала в российской суперлиге, где заняла десятое место. Столь насыщенный календарь отразился на физических кондициях игроков, но главных трофеев на внутренней арене подопечные Виктора Гончарова не упустили, выиграв и Кубок Беларуси, и национальный чемпионат. Как сообщили в клубе, либеро Елена Федоринчик и центральная блокирующая Надежда Столяр продолжат выступать за команду и в следующем году.

С завершением клубного сезона стартуют матчи национальных сборных. Женская сборная Беларуси примет участие в "золотой" Евролиге и уже 26 мая в "Чижовке-Арене" примет Азербайджан, а 29 мая - Финляндию.

Главным же стартом национальной команды станет чемпионат Европы, финальная часть которого пройдет в четырех странах. Белоруски сыграют в группе D в Братиславе (Словакия) с Россией (23 августа), Испанией (25 августа), Словакией (26 августа), Германией (28 августа) и Швейцарией (29 августа).-0-