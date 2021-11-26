Волейболистки "Минчанки" завершили еврокубковый сезон

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уступив по сумме двух матчей французской команде "Волеро Ле-Канне" в 1/16 финала Кубка ЕКВ, волейболистки "Минчанки" завершили выступление в данном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После проигрыша в Минске 2:3 поединок во Франции завершился со счетом 1:3 (26:28, 28:26, 17:25, 26:28) не в пользу подопечных Станислава Саликова.

Встреча носила исключительно упорный характер и продолжалась 131 минуту. Игроки французской команды чуть лучше сыграли на блоке (11:10). Также по ходу встречи они опередили белорусок по количеству успешных атакующих ударов (65:62) и эйсов (4:3). Увы, не удалось белорускам избежать большего числа ошибок, приведших к результативной игре соперниц (48:38).

Лучшим бомбардиром встречи стала игрок "Минчанки" Виктория Секретова - 31 очко. Ее одноклубница Надежда Столяр признана лучшей блокирующей встречи, а еще один игрок столичной дружины Татьяна Маркевич - лучшей принимающей.-0-