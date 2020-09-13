Волейболистки "Минчанки" завершили выступление в Кубке России

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" заняли третье место в своей группе предварительного раунда Кубка России и завершили выступление на турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче данной стадии соревнований подопечные Станислава Саликова нанесли поражение курской дружине "ЮЗГУ-Атом" - 3:2 (18:25, 26:24, 25:19, 23:25, 15:8). Таким образом, белорусская команда одержав в четырех турах две победы и потерпев два поражения пропустила вперед себя в турнирной таблице "Тулицу" и "Липецк". Эти две команды согласно регламенту соревнований продолжат турнирную борьбу в полуфинальной стадии Кубка Росии.

Тульская дружина в четырех матчах данной стадии турнира выиграла все четыре поединка, набрав 10 пунктов. Липчанки побеждали конкуренток трижды. На их счету девять очков.

Уже во вторник, 15 сентября действующие чемпионки Беларуси будут защищать свой титул в "Финале четырех" возобновившегося турнира. В первом матче решающей стадии чемпионата страны соперницами команды Станислава Саликова станет брестское "Прибужье". Матч начнется в 15.30. В еще одном полуфинале встречаются "Жемчужина Полесья" из Мозыря и "Коммунальник-МГУ" из Могилева. -0-