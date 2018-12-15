15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" завоевали Кубок Беларуси, обыграв в решающем матче могилевский "Коммунальник" со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:18), передает корреспондент БЕЛТА.
Столичная команда, выступающая в российской суперлиге, являлась фаворитом турнира. В финальной игре на подаче могилевчанки Виктории Артемовой подопечные Виктора Гончарова испытывали серьезные проблемы с приемом мяча, но за счет более уверенных действий на блоке и в нападении смогли выиграть матч. "Минчанка", как и годом ранее, завоевала почетный трофей.
Третье место в Кубке заняла мозырская "Жемчужина Полесья", которая в матче за бронзу одолела брестское "Прибужье" - 3:2.
Волейболистки "Минчанки" в этом месяце продолжат выступать на международной арене. В Лиге чемпионов 19 декабря белорусский клуб примет в спорткомплексе "Уручье" итальянскую "Новару", а 23 декабря сыграет на домашней площадке с краснодарским "Динамо".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.395 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.122 BYN
|2.122 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1935 BYN
|3.19 BYN
|3.199 BYN