15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" завоевали Кубок Беларуси, обыграв в решающем матче могилевский "Коммунальник" со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:18), передает корреспондент БЕЛТА.

Столичная команда, выступающая в российской суперлиге, являлась фаворитом турнира. В финальной игре на подаче могилевчанки Виктории Артемовой подопечные Виктора Гончарова испытывали серьезные проблемы с приемом мяча, но за счет более уверенных действий на блоке и в нападении смогли выиграть матч. "Минчанка", как и годом ранее, завоевала почетный трофей.

Третье место в Кубке заняла мозырская "Жемчужина Полесья", которая в матче за бронзу одолела брестское "Прибужье" - 3:2.

Волейболистки "Минчанки" в этом месяце продолжат выступать на международной арене. В Лиге чемпионов 19 декабря белорусский клуб примет в спорткомплексе "Уручье" итальянскую "Новару", а 23 декабря сыграет на домашней площадке с краснодарским "Динамо".-0-